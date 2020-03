Limburgse burgemeesters in overleg met Fedasil en Rode Kruis over asielcentra Birger Vandael

25 maart 2020

12u20 0 Leopoldsburg Vandaag vindt een overleg plaats tussen de burgemeesters van Limburgse gemeenten met een asielcentrum op hun grondgebied, Fedasil en het Rode Kruis. Zij zullen bekijken wat er kan worden gedaan aan de bewoners van de asielcentra die zich niet houden aan de maatregelen. Dat riep eerder al vragen op bij inwoners van de desbetreffende gemeenten.

De bewoners van de asielcentra worden al sportend gespot binnen en buiten het centrum en zouden geregeld in grote groepjes worden gezien. Burgemeesters maken zich bijgevolg zorgen om hun veiligheid. “Zij wonen er met 500 mensen samen. Indien iemand het virus daar binnen brengt, dan is er pas een probleem”, vat burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kauffmann (CD&V) samen. Burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (sp.a) pleit vooral voor duidelijkheid. Een lockdown of een avondklok zijn maar enkele van de mogelijke oplossingen.