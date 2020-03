Limburg voert avondklok vanaf 18 uur in voor asielcentra Birger Vandael

25 maart 2020

17u33 9 Leopoldsburg De Limburgse burgemeesters met een asielcentrum op hun grondgebied zaten woensdagmiddag samen met de mensen van Fedasil en het Rode Kruis. Op de agenda stond het probleem van de Limburgse asielcentra, waar de laatste dagen heel wat overtredingen op de coronamaatregelen werden gemeld. Daarom werd besloten een avondklok vanaf 18 uur in te stellen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden ook in de opvangcentra een aantal maatregelen getroffen. De binnenhuisactiviteiten werden afgeschaft en aan de bewoners werd uitgelegd wat ‘social distancing’ betekent. “Heel vaak volgen onze bewoners de Belgische media niet zoals wij dat doen. Daardoor zijn ze zich van geen kwaad bewust en leggen we in één-op-één gesprekken goed uit wat er aan de hand is en welke maatregelen gevolgd moeten worden”, stelde woordvoerster van het Rode Kruis Ine Tassignon.

Bewoners die alleen op hun kamer slapen, moeten hun maaltijd afhalen, wie samen in de kamer slaapt, kan wel nog in de eetzaal terecht. Daar werden tafels en stoelen ver uit elkaar gezet. Buitenactiviteiten konden enkel doorgaan indien ze in overeenstemming zijn met de regels inzake afstand en het samenscholingsverbod. Contactsporten als voetbal waren niet langer toegelaten.

Toch werden de laatste dagen heel wat problemen gemeld met de maatregelen. Buren van asielcentra zagen groepen nog steeds samen sporten en zich ook buiten het sportveld groeperen. Burgemeesters van Leopoldsburg en Houthalen-Helchteren Marleen Kauffmann (CD&V) en Alain Yzermans (sp.a) drongen bijgevolg aan op overleg. “Voor hun eigen veiligheid en voor meer duidelijkheid”, klonk het.

Uniforme behandeling

Samen met Kauffmann en Yzermans waren ook burgemeester van Pelt Frank Smeets (CD&V), burgemeester van Heusden-Zolder Mario Borremans (GOED), burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V), burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open Vld) en burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) aanwezig. Ze bereikten een akkoord om de respectievelijke asielcentra in Limburg op een uniforme wijze te benaderen.

Vanaf nu wordt er dus een methodiek gehanteerd die maximale garanties moet geven zowel aan de bewoners, het personeel als de omgeving. Vanaf vrijdag zullen de centra elke dag om 18 uur de deuren sluiten. Private bewakingsagenten zullen de toegang tot de centra bewaken met focus op het respecteren van de maatregelen.

Lockdown bij niet naleven van regels

Bewoners van het asielcentrum mogen vanaf nu enkel nog wandelen, fietsen en joggen in de directe omgeving of binnen het asielcentrum. Om te gaan werken, winkelen of om medische redenen moet men zich te allen tijde houden aan ‘social distancing’. Na één week volgt er een evaluatie van bovenstaande maatregelen. Indien blijkt dat die maatregelen onvoldoende worden nageleefd, vragen de burgemeesters in een tweede fase dat de werking van de opvangcentra in een tijdelijke lockdown gaat.