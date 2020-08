Leopoldsburgse handelaars over hún strijd tegen corona: “Senioren blijven weg van de terrasjes uit schrik om besmet te geraken”

Leopoldsburg

Al decennialang zitten de terrasjes in het centrum van Leopoldsburg op zomerse dagen stampvol. Anno 2020 zien we overal lege stoelen en heeft het vakantiegevoel plaatsgemaakt voor een gevoel van vertwijfeling. "Normaal lijkt het hier wel een rusthuis, met alle senioren op het terras. Die mensen komen nu niet meer, uit schrik om het virus zelf op te lopen", klinkt het bij Beauregart II, tegenover het station.