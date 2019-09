Leopoldsburg wil knelpunten op schoolroutes wegwerken BVDH

03 september 2019

13u02 0 Leopoldsburg Bij de start van het nieuwe schooljaar uit het gemeentebestuur van Leopoldsburg de ambitie om de veiligheid rond de schoolomgevingen te verbeteren en zo meer leerlingen, ouders en leerkrachten aan te zetten om met de fiets of te voet te komen. Enkele knelpunten werden in kaart gebracht en worden aangepakt.

Dankzij het project Route2school is duidelijk welke routes van en naar school er zijn en waar er problemen zijn met bepaalde wegen, gevaarlijke kruispunten of het gebrek aan fietspaden. In oktober en november zal er in Heppen ter hoogte van de schoolpoort in de Pastoor Aertsstraat een ‘schoolstraat’ worden ingevoerd. Deze wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. De maatregel wordt vervolgens geëvalueerd en eventueel definitief ingevoerd. Ook de weg voor de kinderen die van Immert dagelijks van en naar De Heppening of de bushalte aan de kerk in Heppen moeten gaan, wordt aangepakt.

Gevaarlijke kruispunt

De schoolomgeving Sint-Michiel langs de drukke gewestweg N73 wordt eveneens als gevaarlijk ervaren. Het kruispunt van de Diestersteenweg met de Fernand van Baelstraat wordt aangepakt en mogelijk zal er enkelrichtingsverkeer in de Fernand van Baelstraat komen, gecombineerd met de aanleg van een zone voorbehouden voor de stappers en de trappers. Met verder ook nog de Limburgse actie ‘Veilig Schoolverkeer’ moeten de veilige schoolomgevingen een feit worden.