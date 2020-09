Leopoldsburg schept kader voor mobiele zorgunits Birger Vandael

04 september 2020

11u15 0 Leopoldsburg Het gemeentebestuur van Leopoldsburg heeft een ruimtelijk kader uitgewerkt op basis waarvan een ‘tijdelijke mobiele zorgunit’ kan toegelaten worden in de tuin. Op deze manier wil het college inzetten op de ontwikkeling van buurtgerichte ondersteuning van zorgafhankelijke mensen.

De stijgende vergrijzing in Vlaanderen is één van de uitdagingen van de toekomst. Mensen die hulpbehoevend zijn, willen steeds vaker niet naar de traditionele hulpinstanties zoals een woonzorgcentrum of klassieke instelling. Er wordt dus meer en meer gekeken naar manieren om hulpbehoevenden zo lang mogelijk in hun thuisomgeving autonoom te kunnen laten wonen. Eén van de mogelijkheden is het zorgwonen, waarbij je in een bestaande woning een kleinere woongelegenheid creëert zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Niet elke woning kan zomaar omgebouwd worden naar een zorgwoning. Bovendien is zo’n verbouwing dikwijls duur en heeft ze een grote impact op de privacy. Daarom is er een groeiende vraag naar de mogelijkheid om een tijdelijke mobiele zorgunit in de tuin te kunnen plaatsen. Op het vlak van ruimtelijke ordening bestaat daarover echter geen specifieke regelgeving. In Leopoldsburg maakt men nu werk van het nodige ruimtelijk kader.