Leopoldsburg krijgt nieuwe kindergemeenteraad BVDH

17 november 2019

22u08 0

In november stond er in de raadzaal te Leopoldsburg niet alleen een zitting van de gemeenteraad geprogrammeerd. Ook de kindergemeenteraad beleefde de eerste zitting van dit schooljaar en daarvoor waren ze met z’n 27 samengekomen. Nieuw dit jaar is dat er rond twee grote thema’s gewerkt zal worden. Dat maakt dat de kinderschepenen elk een specifieke bevoegdheid zullen hebben. Er waren maar liefst 18 kandidaten om burgemeester of schepen te worden. Zij hebben een heuse speech voorbereid en gebracht. Daarna werd er gestemd. Alexandra Mocanu van basisschool De Piramide werd verkozen tot kinderburgemeester 2019-2020. Josse Willekens van Sint-Michiel is kinderschepen van Milieu en Fleur Smits van De Heppening is kinderschepen van Welzijn.