Leopoldsburg creëert rookvrije ruimte in elk gemeentelijk gebouw Birger Vandael

27 februari 2020

10u15 0 Leopoldsburg In de gemeente Leopoldsburg wil men zoveel mogelijk omgevingen waar kinderen en jongeren komen rookvrij maken. Naast de bordjes op publieke plaatsen, werden nu ook bij alle publieksingangen van de gemeentelijke gebouwen rookvrije zones gecreëerd.

Aan plaatsen als de speeltuin, het voetbalveld en het recreatiedomein staan sinds april 2019 reeds bordjes die vragen om niet te roken. Met dank aan de rookvrije zones in gemeentelijke gebouwen, vermijdt de gemeente dat je door de tabaksrook moet gaan om in een gebouw te komen. “Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien. Als zij volwassenen zien roken, wekt dit de indruk dat het normaal is en een aangenaam onderdeel van het leven, in plaats van een dodelijke verslaving”, klinkt het bij het gemeentebestuur.