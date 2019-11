Leo Bormans geeft tips voor gelukkig leven BVDH

17 november 2019

22u05 0

Op woensdag 20 november om 20 uur geeft geluksonderzoeker Leo Bormans tijdens zijn voorstelling in het cultuurcentrum Leopoldsburg praktische tips rond een gelukkig leven. Als auteur van wereldwijde bestsellers zoals The World Book of Happiness bracht Leo Bormans eind vorig jaar een werkbezoek aan projecten van de Vlaamse ontwikkelingsorganisatie Trias in Tanzania. Hij ontmoette er de semi-nomadische veehouders van de Masai. Leo raakte begeesterd door de levensvisie van Saitoti, die voor de uitdaging staat om de plattelandsvlucht van jonge Masai af te remmen. Hij liet zich inspireren tot zeven concrete stappen naar een gelukkiger leven. Tickets kosten 20 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar Trias, dat ondernemende mensen steunt in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Tickets bestellen kan via www.trias.ngo/wereld-van-geluk