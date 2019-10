Kortsluiting vernielt bakkerijgedeelte van Bakkerij en Patisserie Guy in Heppen Toon Royackers

09 oktober 2019

14u54 1 Leopoldsburg Een hevige brand heeft woensdagochtend het bakkerijgedeelte van Bakkerij en Patisserie Guy langs de Oudstrijderslaan in Heppen bij Leopoldsburg vernield. De bakker was zelf aanwezig toen het vuur ontstond. Brandweerpost Leopoldsburg slaagde er nog in om het winkelgedeelte te vrijwaren.

Bakker Guy Klerkx is woensdag normaal gesloten, maar de man was toch aanwezig toen er ‘s ochtends plots brand uitbrak. Vermoedelijk gebeurde dat door een kortsluiting aan één van de toestellen. Hij sloeg daarop meteen alarm bij de hulpdiensten. Brandweerzone Noord-Limburg snelde massaal naar Heppen. Daarvoor werd de Oudstrijderslaan ook even afgesloten voor alle verkeer.

“Bij onze aankomst ging het al om een hevige brand in het bakkerijgedeelte”, aldus de bevelvoerder van brandweerpost Leopoldsburg. “Daar is de schade helaas groot. De winkel vooraan hebben we wel nog kunnen vrijwaren.” Het korps was nog tot woensdagvoormiddag in de weer met nablussen. Onder meer een stapel taartdozen op het terrein was nog beginnen nasmeulen.