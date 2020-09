Kobe Gieghase kroont zich tot Belgisch beloftenkampioen hamerslingeren Bart Spruijt

27 september 2020

15u54 0 Leopoldsburg Kobe Gieghase kroonde zich zaterdag in Mol tot Belgisch beloftenkampioen hamerslingeren. De atleet uit Leopoldsburg slingerde zijn tuig 58m59 ver.

Gieghase stak er met kop en schouders bovenuit op het BK. Met ruim veertien meter voorsprong was hij de beste belofte. “Het was bijna onmogelijk om de favorietenrol niet waar te maken. Maar de prestatie had een beetje beter gemogen”, vindt Gieghase. “Ik had het gevoel dat er meer inzat. Het was ook wat frisjes en ik gooide wat laat op de avond. Ik voel dat de zestig meter er toch moet inzitten.”

De 21-jarige atleet heeft nog twee kansen om die felbegeerde mijlpaal te halen. “Ik doe volgend weekend mijn twee laatste wedstrijden: zaterdag ga ik in Eeklo werpen en zondag in Lier. We zullen zien of de 60m eruit komt. Gebeurt dat, des te beter. Gebeurt het niet, dan is dat alleen maar een extra motivatie om het volgend jaar wel te doen. Maar ik moet toegeven dat ik ontgoocheld zal zijn als ik de zestig meter niet zou halen. Als de weers- en wedstrijdomstandigheden meezitten, komt het er hopelijk nog uit volgend weekend.”

Met naast z’n beloftentitel nog onder meer brons op het BK alle categorieën met 59m19, draait Gieghase een sterk seizoen. “Vorig jaar kende ik mijn slechtste seizoen ooit. Voor het eerst in m’n carrière gooide ik toen geen enkel record. Dit jaar heb ik mijn record met vier meter verbeterd. Eigenlijk hoopte ik nog op iets meer. Maar in dit seizoen met corona kan ik zeker niet klagen.”

Het was Gieghases derde nationale titel. “Ik had al twee keer eerder een titel behaald: een keer bij de cadetten en een keer bij de junioren. Vroeger maakte ik het vaak mee dat ik door stress op een kampioenschap vijf à zes meter onder mijn normale niveau bleef. Ik was de favoriet met een paar meter voorsprong, maar verloor vaak nog. Nu is dat enorm veranderd. Ik ben daar heel hard in gegroeid. Zelfs als het nu heel dicht bijeen ligt, speelt de stress me niet meer zo hard parten.”

Strijd met vriendin Ilke Lagrou

Ilke Lagrou, de vriendin van Kobe Gieghase, pakte voor het derde jaar op rij de titel bij de beloften vrouwen, die met de 4kg zware hamer werpen. “We hadden een interne competitie tussen ons tweeën. Ilke wierp 57m17m en ik 58m59. Ilke haar PR is 59m22 en dat van mij 59m19. We worden allebei getraind door mijn vader Peter Gieghase.”