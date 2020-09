Kermissen in Leopoldsburg krijgen (in aangepaste vorm) groen licht Birger Vandael

23 september 2020

11u54 0 Leopoldsburg Het gemeentebestuur van Leopoldsburg heeft besloten dat de kermissen kunnen doorgaan, maar dan wel in een aangepaste vorm conform de coronamaatregelen. Zo wordt het bezoekersaantal beperkt, geldt er een circulatieplan en moet iedereen vanaf 12 jaar een mondmasker dragen.

Vorige week werd al bekendgemaakt dat de kermis op de Boskant op 26 en 27 september kan doorgaan in een aangepaste vorm. Ook de kermis in Heppen (3 en 4 oktober) en de herfstkermis in Leopoldsburg (10, 11 en 14 oktober) zullen kunnen doorgaan.

Geen reservaties

Het aantal bezoekers wordt tot 400 beperkt. Er wordt aan alle toegangen controle voorzien door vrijwilligers die de bezoekers zullen tellen. Er wordt niet met reservaties gewerkt. Ook de openingsuren worden aangepast. Op zaterdag zullen de kermissen open zijn van 14.00 tot 22.00 uur. Op zondag en woensdag (herfstkermis in het centrum) van 14.00 tot 20.00 uur.

Parkeerproblemen bij herfstkermis

Bij de herfstkermis treedt er nog een extra probleem op. Door de werken aan de Koningin Louisa-Marialaan is er erg weinig parkeergelegenheid voor de herfstkermis. Ook de Generaal Lemanstraat en het eerste gedeelte van de Vander Elststraat (van het Koningin Astridplein tot de Leonardstraat) worden tijdens de openingsuren parkeer- en verkeersvrij gemaakt. “We raden bezoekers dan ook aan om te voet of met de fiets te komen”, klinkt het bij de gemeente. Er worden extra fietsparkings voorzien bij de bewaakte toegangen van de kermis.