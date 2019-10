Kampenaar betrapt op bezit van kinderporno BVDH

28 oktober 2019

Een 41-jarige man uit Leopoldsburg is veroordeeld tot een celstraf van één jaar en een boete van 3.000 euro voor het bezit van kinderporno. De man werd betrapt in 2016 nadat een onderzoek in de Verenigde Staten hem op het spoor kwam. Bij een huiszoeking werden chatgesprekken en het gebruik van een specifieke website vastgesteld. In totaal stonden er op zijn gegevensdrager ongeveer 6.000 afbeeldingen van pornografische aard.