Kampenaar beschuldigd voor afbijten van stukje oor van voormalige seksbuddy Birger Vandael

10 juni 2020

14u36 0 Leopoldsburg Een man uit Leopoldsburg onderhield in 2016 een seksrelatie die uiteindelijk uitmondde in verschillende feiten van agressie. Op een bepaald moment verloor het slachtoffer zelfs een stuk van haar oor. Ze belde de man met de vraag of hij het niet gevonden had. De verdachte noemt zijn voormalige seksbuddy een ‘zottin’.

Wat aanvankelijk rooskleurig begon, werd in de zomer van 2016 al snel een romantisch drama. Aangestuurd door drank en cocaïne lagen de ‘friends with benefits’ voortdurend overhoop. De vrouw werd volgens de procureur drie keer hardhandig uit het appartement van de man in Leopoldsburg gewerkt. Bij feiten op 17 december zou de man een stuk van haar oor hebben afgebeten, al wordt dat door hem staalhard ontkend.

Advocate Marjan Willems vraagt voor haar cliënte een schadevergoeding van 6.500 euro. Daarenboven hangt er een celstraf van tien maanden boven het hoofd van de man. Zelf hoopt hij op een vrijspraak. Omdat de vrouw afwezig was, werd haar aanwezigheid gevraagd. De zaak wordt op 14 oktober verder behandeld.