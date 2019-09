Kampenaar beschuldigd van verkrachting eigen vrouw BVDH

30 september 2019

Een man uit Leopoldsburg wordt ervan beschuldigd zijn eigen vrouw te hebben verkracht. Hij riskeert hiervoor een celstraf van dertig maanden. Op het moment van de feiten, eind december 2017, leefden de twee nog in dezelfde woning, maar sliepen ze niet meer samen. De man ging brutaal te werk en scheurde de onderbroek van de vrouw kapot. Een telefoongesprek werd achteraf opgenomen en daarin zou de man zijn fout hebben toegegeven. Hij was echter te laat in de rechtszaal en kon zichzelf zo niet verdedigen. De man riskeert dertig maanden cel.