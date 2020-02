Jonge bedelaars uit ‘De Grote Rappèl²’ schenken 1.447 euro aan ’t Kruideniertje Birger Vandael

24 februari 2020

10u05 0 Leopoldsburg Wie vorig jaar het totaalspektakel ‘De Grote Rappèl²’ bezocht in Leopoldsburg, herinnert zich vast en zeker nog de jonge bedelaars tijdens de theaterwandeling. Deze acteurs speelden hun rol met zoveel overtuiging dat veel bezoekers hen echt geld toestopten. De jongeren besloten het geld, in totaal 1.447 euro, te overhandigen aan de sociale kruidenier ’t Kruideniertje.

‘De Grote Rappèl²’ was meer dan een theatershow. Nadat de bezoekers parkeerden op de Zegeplaats, werden ze immers ondergedompeld in de sfeer van de Tweede Wereldoorlog. Op een kilometer tijd passeerden ze aan zo’n vijftig tableaux vivants. Deze wandeling was een soort introductie tot de show.

Ouder verloren

De kinderen beeldden tijdens de wandeling de situatie uit de oorlog uit waarbij ze één of beide ouder(s) verloren waren en moesten bedelen om eten te kunnen kopen. Dat oogde zeer geloofwaardig, want in totaal werd er maar liefst 1.447 euro bijeengehaald. De jonge acteurs waren het er vrijwel onmiddellijk over eens dat dat geld zou moeten gaan naar een goed doel; naar mensen die in de échte wereld moeite hebben om rond te komen.

’t Kruideniertje is bedoeld voor mensen die het wat moeilijker hebben en niet genoeg geld overhouden om voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten te kopen. Ze betalen bij de sociale kruidenier een heel democratische prijs voor de waren die ze er aankopen.