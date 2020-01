Jan Vanzeir nieuwe voorzitter van Buitenbeenpop BVDH

02 januari 2020

09u25 0 Leopoldsburg Na twintig spetterende edities neemt neemt Theo Bellemans afscheid van Buitenbeenpop als voorzitter en geeft hij de fakkel door aan Jan Vanzeir, die reeds als persverantwoordelijke en stagemanager actief is bij het festival.

Buitenbeenpop is een openluchtfestival voor personen met een beperking dat georganiseerd wordt aan het einde van de zomer. Bellemans stond aan de wieg van het festival en stond vervolgens twintig jaar aan het roer. “Nu is het tijd geworden om afscheid te nemen”, vertelt hij. “Ik kijk met heel veel plezier terug naar deze periode en de vele leuke herinneringen die ik aan Buitenbeenpop overhoud. Elk jaar opnieuw was het een supertoffe uitdaging om het festival op poten te zetten met de vele vrijwilligers die een handje kwamen helpen.”

Geen veranderingen

Jan Vanzeir is vanaf nu dus de nieuwe voorzitter. Hij verzekert dat dit geen veranderingen voor de festivalgangers met zich zal meebrengen. “Net zoals Theo destijds begin ik met de volle goesting aan dit nieuwe avontuur en ben ik gemotiveerd om van Buitenbeenpop 2020 ook een succesverhaal te maken. We zijn intussen volop bezig met de voorbereidingen voor de 21ste editie van het festival en we brengen opnieuw de beste Vlaamse artiesten in een aangepaste, indrukwekkende setting naar Leopoldsburg”, kondigt hij aan.