Jachtverbod in militaire domeinen zodat wolvenpaar kan paren? "Compleet overdreven en totaal ongepast” mvdb/Belga

11 maart 2020

12u32 0 Leopoldsburg Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) luidt de alarmbel tegen een mogelijk jachtverbod in Limburgse militaire domeinen om de wolven te beschermen. De vereniging van de jagers vreest dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir morgen op een gepland overleg zo’n verbod zal aankondigen zodat het wolvenpaar August en Noëlla kan paren.

Het kabinet Demir wil daar niet op ingaan en laat weten dat de HVV net als de andere aanwezigen op het wolvenoverleg de toelichting krijgt over de maatregelen om de wolf te beschermen.

Hubertus Vereniging Vlaanderen hekelt alleszins in een persbericht “de mogelijke beslissing” om de jacht voor minstens vier maanden te verbieden op alle gebieden van het militaire domein in Leopoldsburg en Houthalen-Helchteren. De jachtvereniging maakt gewag van een “hardnekkige suggestie die momenteel de ronde doet in overheidsmiddens”.

Everzwijnenpopulaties

Zo’n maatregel zou “compleet overdreven en totaal ongepast” zijn. De jagers vragen overleg, en geen eenzijdige beslissing. Bovendien zou door een jachtverbod de noodzakelijke druk op de everzwijnenpopulaties wegvallen, die nodig is om de snelle groei van de dieren in Limburg af te remmen.

Minister Demir riep samen met het Agentschap Natuur en Bos het ‘wolvenplatform’ samen. Het platform krijgt morgenvoormiddag in het provinciaal natuurcentrum in Genk in primeur een toelichting bij de bijkomende maatregelen die de minister neemt, zo meldde het kabinet eerder. De maatregelen moeten zowel de wolven beschermen als het samenleven met de wolf verbeteren.

Lees ook: Eerste dubbelinterview met gezworen vijanden over wolven in Vlaanderen: “Ik blijf erbij, Naya is gedood door jager”

Lees ook: Welkom Wolf roept op tot ‘ontsnippering’: “Voorkomen dat Vlaanderen wolvenkerkhof van Europa wordt”

Lees ook: Zo gevaarlijk kunnen everzwijnen zijn: paard houdt gat in hoofd over aan confrontatie