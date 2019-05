IN BEELD: Meer dan 600 ‘Rappelékes’ werken toe naar De Grote Rappèl² Birger Vandael

21 mei 2019

12u32 0 Leopoldsburg Maandagavond was er aan het Cultureel Centrum in de Kastanjedreef een zangrepetitie voor alle deelnemers van ‘De Grote Rappèl ². In totaal zullen meer dan 400 acteurs deelnemen aan het muzikaal totaalspektakel en staan er nog eens 150 medewerkers achter de schermen. Goed voor 600 ‘Rappelékes’ dus!

Drie jaar geleden vond in Leopoldsburg ‘De Groote Rappèl’ plaats. Het was een avond die volledig in het teken stond van de geschiedenis van de garnizoensstad van bij haar ontstaan tot nu. Dit jaar – in het kader van 75 jaar Bevrijding – komt er een tweede editie en daar werken nóg meer mensen aan mee. 450 mensen zingen, dansen, acteren en figureren. Voor regisseur Luc Stevens, bekend van o.a. ‘Zoo of Life’, ‘Rubens, Gheelamania’ en ‘Mol in Scène’, is het een huzarenstukje om al deze mensen een plaats te geven en ze te kneden tot een fantastisch geheel.

De voorstellingen starten op 12 september en lopen vervolgens tot 29 september. Verder kunnen liefhebbers voorafgaand starten met een gastronomisch driegangendiner in de sfeer van de jaren ’40. De theaterwandeling vertrekt vanaf 19.00 uur aan het Zegeplein. De bezoekers leggen een traject van ongeveer 1,5 km af en worden tijdens de wandeling al helemaal in het verhaal ondergedompeld. Ze komen terecht in Kwartier IJzer, een oude legerkazerne die het toneel is van een muzikale theatervoorstelling.

Twee voorstellingen al uitverkocht

Inmiddels zijn de voorstellingen van 28 en 29 september al uitverkocht. Wie dus op tickets rekent, kan best in actie schieten en surfen naar www.degroterappel.be.