Honderd jonge inwoners feestelijk ontvangen BVDH

21 oktober 2019

In 2018 werden in de gemeente Leopoldsburg 147 kindjes geboren. Afgelopen weekend kregen zij, samen met hun ouders en broertjes en zusjes, een hartelijke ontvangst aangeboden in IBO Leopoldsburg (Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang). Met honderd aanwezige ouders en kindjes werd het een gezellige bijeenkomst. De peuters leefden zich uit in de poppenruimte en de blokkenzaal van het nieuwe gebouw. De mama’s en papa’s konden een van de drie IBO’s ontdekken en tegelijkertijd bij een hapje en drankje kennismaken met elkaar en met enkele leden van het gemeentebestuur. Arbeidszorgcentrum De Oogst had speciaal voor de gelegenheid cupcakes en wafels gebakken. Op het einde van de voormiddag kregen alle gezinnen een geschenkzakje vol leuke spullen en waardebonnen mee naar huis, aangeboden door de gemeente in samenwerking met de handelaars uit Leopoldsburg.