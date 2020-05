Hardleerse asielzoeker veroordeeld voor diefstal en twee niet-essentiële verplaatsingen Birger Vandael

20 mei 2020

12u59 0 Leopoldsburg Een 44-jarige asielzoeker uit Leopoldsburg is veroordeeld tot drie maanden cel voor de diefstal van acht flessen drank bij Ledis in zijn woonplaats. De man werd op 6 april en 23 april ook nog eens betrapt op het maken van een niet-essentiële verplaatsing en krijgt daarvoor een bijkomende straf van twee maanden cel.

Op 10 april ging de man van Georgische afkomst aan de haal met de buit, die een totale waarde had van 273,92 euro. Hij gaf enkel de diefstal van twee flessen toe. Vier dagen eerder was hij al een keer gevat in Bree. Hij kon bij de politie geen geldige reden geven voor zijn autorit. Op 23 april werd de hardleerse man opnieuw aangetroffen op de openbare weg, dit keer op de Beringsesteenweg richting Ham. Naar eigen zeggen was hij op zoek naar een garagist om de olie van zijn wagen te verversen.

Voor de diefstal krijgt de man een celstraf van drie maanden en een geldboete van 208 euro. Voor de verplaatsingen met de wagen komen daar nog eens twee maanden cel en een boete van 800 euro bij.