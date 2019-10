Hang morgen witte lakens uit je raam als verzet tegen armoede BVDH

16 oktober 2019

Deze donderdag, 17 oktober, is het de Werelddag van verzet tegen armoede. Een wereldwijd, maar ook een lokaal probleem waar men in Leopoldsburg graag even bij stilstaat. De werkgroep Forum Armoede Leopoldsburg (FAL), één van de werkgroepen van de gemeentelijke Welzijnsraad, wil de rondpunten in Leopoldsburg met witte lakens aankleden om actief mee te helpen armoede in de kijker te zetten, het taboe bespreekbaar te maken en de overheid wakker te schudden.

Naar alle bewoners toe werd een oproep gelanceerd om een wit laken uit het raam te hangen. De knoop staat voor de armoede en de problemen waarmee mensen worstelen, maar het laken uit het raam symboliseert de ontsnapping uit deze uitzichtloze situatie. Tenslotte zal het FAL om 14 uur samenkomen aan het gemeentehuis en 17 seconden kabaal maken onder het credo ‘laat van je horen’.