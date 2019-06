Grandioos Kamp Knalt onder een stralende zon Dirk Selis

02 juni 2019

18u09 0 Leopoldsburg Op zaterdag 1 en zondag 2 juni barstte het feest in Leopoldsburg met de negende editie van ‘Kamp Knalt’ los.

Het minste wat u van ‘Kamp Knalt’ van zaterdag kon zeggen, was dat het een event was met een gevarieerd aanbod aan activiteiten: een stratenloop, braderie, een kunst- en ambachtenmarkt (met meer dan 100 kraampjes), optredens voor jong en oud, een kinderdorp. Zondag werd het centrum herschapen in een ‘oldtimer city’ voor LeoClassics XL, met oldtimers die er per zone en thema te pronk staan en nadien vertrekken voor een rondrit. Burgemeester Wouter Beke blikt tevreden terug: “ Het is weer fantastische editie geworden met veel volk, enthousiaste mensen en een pak sporters! Kamp Knalt”