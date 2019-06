GO! Atheneum Leopoldsburg neemt deel aan Rode Neuzen Dag: “Onze leerkrachten zijn erg begaan met leerlingen.” Birger Vandael

13 juni 2019

12u00 0 Leopoldsburg GO! Atheneum Leopoldsburg is dit jaar één van de deelnemende scholen aan de vierde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius focust dit jaar op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van Vlaamse jongeren.

Uit onderzoek van iVOX bleek dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanwijzen als oorzaak van hun mentale problemen. De goeddoelactie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken.

“Het sociale engagement in onze school is hoog”, vertelt Evelien Vanlook van de school. “We hebben ons ook al ingezet voor heel wat andere acties zoals de klimaatmars, de Idahot-challenge, opruimacties…Onze deelname aan Rode Neuzen was een initiatief van de leerlingen. Niet om directe persoonlijke redenen, maar omdat de actie hen erg interesseerde doordat het een effect kon teweegbrengen in hun leefwereld.”

Band tussen leerkracht en leerling

De school geeft de leerlingen het gevoel dat ze er thuis zijn en er naar hen geluisterd wordt. Zij worden ook altijd aangemoedigd om hen problemen naar de leerkrachten te stappen. “De band tussen leerkracht en leerling is erg sterk. Ze zijn echt begaan met ons”, bevestigt Louis, een leerling van 4ASO.

Op 29 november 2019 kunnen alle jongeren aan Vlaanderen tonen dat ze meegedaan hebben door op school hun eigen Rode Neuzen-feest te organiseren. VTM en Qmusic vieren de hele dag mee met Vlaanderen en sluiten af met een slotfeest.