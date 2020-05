Gemeentebestuur Leopoldsburg heeft relanceplan klaar Birger Vandael

26 mei 2020

15u36 6 Leopoldsburg Het gemeentebestuur van Leopoldsburg heeft zich gebogen over de heropleving van de gemeente na de coronacrisis. De bedoeling is om de eigen dienstverlening te herlanceren, maar ook oog te hebben voor de inwoners, de lokale economie en het verenigingsleven.

Er werd bekeken hoe de verschillende groepen ondersteund konden worden, zonder dat een belastingverhoging zich opdringt. Zo kwam het bestuur tot een hele reeks maatregelen die samen een nieuwe boost moeten geven aan Leopoldsburg.

Verhoging toelagen aan verenigingen

Opvallend is dat de toelagen aan de verenigingen eenmalig met 25% verhoogd zullen worden. De toekenning ervan zal net zoals anders verlopen via de subsidiereglementen die door de verschillende adviesraden opgesteld werden. Bovendien zal de gemeentelijke belasting op commerciële vestigingen in 2020 niet geïnd worden. Tegelijk zal er een platform opgericht worden dat online aankopen bij de ondernemingen in Leopoldsburg moet stimuleren.

Het plan zal tijdens de zitting van 3 juni ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.