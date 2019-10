Geluidsarm vuurwerk bij opening van oktoberkermis BVDH

10 oktober 2019

10u16 1

De gemeente Leopoldsburg kiest deze zaterdag bij de opening van de oktoberkermis voor het gebruik van geluidsarm vuurwerk. Tot vorig jaar was het er de traditie om bij een aantal gelegenheden klassiek vuurwerk te organiseren, maar er ontstond steeds meer tegenkanting. Ten eerste was er het veiligheidsaspect. Een vuurwerk afsteken in het midden van een dichtbebouwde dorpskern houdt altijd risico’s in. Ten tweede is er het dierenwelzijn. Heel wat dieren hebben last van de luide knallen van vuurwerk. Bij geluidsarm vuurwerk zijn er geen luide knallen meer. Dit alternatief is wel heel wat duurder, dus besloot de gemeenteraad om het maar één keer per jaar te gebruiken. Als datum werd de opening van de oktoberkermis vastgelegd. Na afloop van de fakkeltocht zal er aan de Karmel op het Koning Albert I-plein omstreeks 21.00 uur een geluidsarm vuurwerk afgestoken worden in combinatie met een lichtshow.