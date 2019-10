Geen gemeenteraad op woensdag BVDH

01 oktober 2019

09u50 0

De gemeenteraadszitting van woensdag 2 oktober 2019 zal niet doorgaan. De eerstvolgende zitting vindt plaats op woensdag 6 november 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Artikel 85 van de nieuwe Gemeentewet verplicht de gemeenteraad zo dikwijls te vergaderen als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en dit ten minste tienmaal per jaar. Vaak kiezen gemeenten ervoor om in de zomermaanden geen gemeenteraad te organiseren. In Leopoldsburg was er wel nog één op 3 juli, waardoor er nu de ruimte is om de gemeenteraad een maand over te slaan.