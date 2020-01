G-Karateclub organiseert Vlaams Kampioenschap in sporthal ’t Geleeg BVDH

10 januari 2020

10u50

Aanstaande zondag organiseert G-Karateclub Leopoldsburg het Open Vlaams Kampioenschap G-karate in sporthal ‘t Geleeg. Dankzij de lage drempel kunnen ook heel wat deelnemers uit andere landen en deelnemers met weinig ervaring hun kans wagen. Iedere deelnemers ontvangt overigens een trofee, want de olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen” is op dit kampioenschap absoluut van kracht. De competitie start om 9.15 uur voor alle para atleten lopers, met de prijsuitreiking om 12.30 uur. Om 14 uur start vervolgens de competitie voor rolstoelatleten, mensen met een visuele beperking, pairs en teams. Om 17 uur zullen zijn hun prijzen in ontvangst nemen. Toegangstickets voor toeschouwers zijn enkel op de dag zelf aan de kassa te koop.