Fran (10) opent webshop die je helpt zelf teddyberen te vullen: “Mensen kunnen nu wel een knuffel gebruiken” Birger Vandael

14 mei 2020

12u19 82 Leopoldsburg De tienjarige Fran uit Leopoldsburg heeft al op jonge leeftijd een hart voor ondernemen. Ze startte het internetwinkeltje ‘TeddyBeer’ op, waarmee ze andere kinderen (en hun ouders) helpt met het vullen van teddyberen. “Het leek me een leuk idee in deze moeilijke tijden om mensen te helpen met een knuffel te maken, omdat ze momenteel geen fysieke knuffel kunnen geven”, legt de vrolijke jongedame uit.

Het principe van ‘TeddyBeer’ is eenvoudig. Allereerst kies je één van de zeven mogelijke knuffels. Tot de vrolijke dierentuin van Fran behoren: ‘Bennie, de Bengaalse tijger’, ‘Bubbles, de dolfijn’, ‘Fearless, de vriendelijke draak’, ‘Flopsy, het konijn’, ‘Gerry, de giraf’, ‘Goldie, de labrador’ en ‘Trunks, de olifant’. Vervolgens kan je de knuffel verder vullen met wol. Voor het gemak zijn het hoofd en de ledematen al een beetje voorgevuld.

Voor de kinderen is het leuk om nog een speciaal wenshartje toe te voegen en dat in de buik van de knuffelbeer te steken. De bedoeling is dat kinderen hun wens in stilte doen en die dan met de knuffel wordt meegedragen, in de hoop dat de wens tot vervulling komt. “Ik hoop dat ik mijn vriendjes snel weer kan zien”, is bijvoorbeeld een mogelijkheid in deze tijdsgeest. Met velcro wordt de knuffel vervolgens weer gesloten. Om het verhaal af te maken, kan je de geboorteakte van de nieuwe knuffel nog invullen.

Filmpjes op TikTok

Bij een bestelling worden de wol en het wenshartje standaard meegeleverd. De knuffels kosten tussen 15 en 25 euro. Via de webshop kan je ook nog extraatjes zoals kleding en een rugzakje aankopen. Momenteel loopt er ook een actie waarbij je voor 25 euro een knuffel naar keuze met kleding kan samenstellen. Fran maakte – zoals dat bij de jongste generatie gebruikelijk is – alvast wat leuke reclame via een opvallend filmpje op het socialemediakanaal TikTok.

Nood aan warmte

“Ik ben op het idee gekomen om deze webshop te starten, omdat ik zelf ooit op weekend zo'n knuffel heb gemaakt. Daar was ik helemaal weg van", vertelt de kleine onderneemster. “Ik vond het zo leuk dat ik ook anderen de kans wou geven mijn hobby te delen. Ik denk vooral aan leeftijdsgenootjes, maar zo’n knuffel kan ook leuk zijn om te geven aan mensen die ziek zijn of mensen die alleen in een woonzorgcentrum verblijven. Iedereen heeft nu wel nood aan een beetje warmte!”

De verkoop loopt voorlopig gesmeerd. “We hebben toch al heel wat knuffels kunnen verzenden, het konijn is zelfs al uitverkocht", geeft Fran nog mee. Mama Liesbeth en pluspapa Ruben kijken toe of hun oogappel alles juist uitvoert. “We hopen dat andere kinderen evenveel plezier beleven aan het vullen van de knuffels als zij”, lachen ze.

Alle info vind je op www.maakeenbeer.be.