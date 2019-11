Filmproducer Paul Breuls nu officieel beticht van oplichting Dirk Selis

05 november 2019

16u31 0 Leopoldsburg Kampenaar Paul Breuls, zijn broer Johan en zijn echtgenote Marie-Louise Vanthilt worden er van verdacht met hun filmproductiehuis Corsan 76 miljoen euro valse kosten te hebben gemaakt op een totaal filmbudget van 172 miljoen. Einddoel was zo veel mogelijk geld te verzamelen bij kleine Vlaamse investeerders, voornamelijk KMO’s en vrije beroepen. Het parket van Antwerpen wil het drietal voor de correctionele rechtbank brengen. Het trio verschijnt op 21 november voor de raadkamer, die beslist wie er doorverwezen zal worden.

Corsan haalde voor zijn producties tientallen miljoenen euro’s op bij bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepers via het taxsheltersysteem, waarbij aanzienlijke rendementen werden beloofd. Het Antwerpse filmbedrijf raakte in de problemen toen het onder de loep werd genomen door de Bijzondere Belastinginspectie en zijn filmprojecten geen attesten meer kregen van de fiscus. Ook het parket startte met een onderzoek omdat er vermoedens van geknoei waren. Corsan werd eind 2016 failliet verklaard. Meer dan duizend investeerders zijn gedupeerd. Het totale nadeel valt volgens advocaat Geert Lenssens, die samen met meester Philippe Renier een veertigtal gedupeerden bijstaat, moeilijk te becijferen. “Er zijn de investeringen die nooit werden terugbetaald, maar er is ook het fiscale luik. De investeerders verloren niet alleen het belastingvoordeel waarop ze dankzij de taxshelter gerekend hadden, maar werden ook geconfronteerd met fiscale controles, belastingherzieningen en boetes.”

Vervalste facturen

Breuls was een ervaren filmproducer en dacht nu zijn laatste, grote slag te kunnen slaan. Maar dat was buiten de belastingadministratie gerekend. Die ontdekte onder meer dat er geen prospectussen (drukwerk waarin een nieuw artikel of een nieuwe dienst wordt geïntroduceerd) werden opgesteld voor de filmprojecten. De boekhouding van Corsan werd volgens het parket niet correct bijgehouden, met het opzet te bedriegen. Zo konden de investeringen in het ene filmproject vermengd worden met die in een ander project. Ook werden vervalste facturen opgemaakt op naam van de Britse postbusvennootschap Wildkite Limited. Die was ook in handen van Breuls en zijn echtgenote. Volgens het parket ging het in totaal om bijna 20 miljoen euro valse facturen. Voor dat alles moeten ze op 21 november voor de Antwerpse raadkamer verschijnen.