Filip Dewinter betoogt mee tegen opening asielcentrum Leopoldsburg Marco Mariotti

07 september 2019

11u49 0 Leopoldsburg In Leopoldsburg vond deze voormiddag een betoging plaats tegen de opening van het asielcentrum. Het centrum biedt ruimte aan 500 mensen en wordt opgericht aan Kwartier Moorslede. Deze maand worden de eerste bewoners verwacht. “Een verspilde kost van 1 miljoen euro per maand", zegt kopstuk Filip Dewinter die ook aanwezig was.

Met meer dan 100 waren ze, de misnoegde Vlaams Belangers en leden van Voorpost die door de straten van Leopoldsburg stapten. “Geen asiel in onze buurt", klonk het in koor. De actie bleek groter dan verwacht.

“Het gaat om een actie van een lokale afdeling", legt boegbeeld Filip Dewinter uit. “We hadden een dertig, veertig mensen verwacht, maar het zijn er drie keer zoveel geworden. Een groot succes, dat toont hoe groot de verontwaardiging is.”

1 miljoen euro per maand

De partij vindt het niet kunnen dat de regering toch weer asielzoekers binnenlaat en tijdelijk opvang geeft. “Wij zijn voor opvangcentra in de landen van herkomst of in die regio. Het heeft geen zin ze naar hier te halen, om ze daarna weer terug te sturen of door te schuiven. Zo’n asielzoeker kost gemiddeld 2.000 euro per maand, en dan spreken we nog niet over de extra kosten. Doe dat maal 500 bewoners, en je zit aan 1 miljoen euro per jaar. Geld dat we in onze eigen mensen moeten steken. Het is onbegrijpelijk.”

Ook Limburgse kopstukken Annick Ponthier en Chris Janssens waren van de partij. De optocht verliep rustig en werd begeleid door politie. Onderweg stak één passant zijn middelvinger uit. Waarop één Vlaams Belanger terug riep dat hij dat beter zou weg steken en aan de volgende generatie zou denken.