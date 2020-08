FIFA-speler Stefano Pinna (22) in VTM-docureeks ‘Jonge Wolven’ Birger Vandael

24 augustus 2020

12u54 7 Leopoldsburg Stefano Pinna (22) uit Houthalen-Helchteren staat bekend als de beste FIFA-speler van het land. Als professionele FIFA e-sports player Stefano Pinna (22) uit Houthalen-Helchteren staat bekend als de beste FIFA-speler van het land. Als professionele FIFA e-sports player vertegenwoordigde hij het laatste jaar de kleuren van de Franse topclub Lille OSC . Vanaf volgende week is hij ook één van de sleutelfiguren in de VTM-docureeks ‘Jonge Wolven', over het leven van jonge ondernemers die het zélf hebben gemaakt.

VTM 2 zet in op pittige reality en het nieuwe, Vlaamse format ‘Jonge Wolven’ past helemaal in dat rijtje. De twintigers – de jongste is amper 22, de oudste 29 – leven in een snelle wereld waarin zij het verschil maken met hun plannen. Ze geven nooit op, mikken steeds hoger, blijven hongerig, ruiken kansen, maken geld en realiseren dromen. Vanaf maandag 31 augustus om 20.35 uur volgt de camera die inspirerende twintigers op VTM 2 in zowel work hard- als play hard-modus.

Vicewereldkampioen

Eén van de personen die gevolgd wordt, is dus Stefano. De FIFA-speler kwam in het verleden ook al uit voor PSV Eindhoven. Daarnaast is hij ook e-devil en speelt hij voor de Belgische Red Devils e-ploeg. In 2018 werd hij vicewereldkampioen in de voetbalgame FIFA op PlayStation. Ooit hoopt hij het WK FIFA te winnen. Trainen doet hij vooral ‘s avonds en ‘s nachts. Doorheen de dag probeert hij fit te blijven en te ontspannen in de jacuzzi op het terras van zijn woning.

BMW

Stefano heeft twee oudere broers, Daniele en Fabrizio, die instaan voor zijn PR en marketing. Zij beantwoorden de mails en zakelijke voorstellen. Met zijn eerste prijzengeld kocht Stefano een BMW. Zelf heeft hij nog geen rijbewijs, maar zo kunnen zijn broers en vader wel al met hem rondrijden.