Extra units aan noodopvangcentrum voor asielzoekers met corona Birger Vandael

14 april 2020

12u36 0

Aan het noodopvangcentrum Moorslede in Leopoldsburg worden deze week extra units geplaatst voor bewoners die besmet zijn met het coronavirus. Eén van de bewoners werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis, al vertoonde de betrokkene geen merkbare symptomen. Omdat de patiënt in het opvangcentrum niet in quarantaine kon verblijven, werd die persoon langer in het ziekenhuis gehouden. Door de extra units wordt dat probleem verholpen.