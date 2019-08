Een vleugje Venetië in Leopoldsburg: twee bootjes varen elke dag over kanaal van Beverlo Birger Vandael

03 augustus 2019

17u53 0 Leopoldsburg Tot voor kort waren boottochtjes over het water iets voor Brugge en Gent, maar sinds kort kan je ook met kleine ‘sloeberbootjes” over het kanaal van Beverlo varen. Leopoldsburg werkt hiervoor samen met jachthaven Drakar en het Gentse bedrijf Booot. “Deze attractie is een aanwinst voor onze toeristische uitstraling”, vertelt Wouter Beke.

Beke, die momenteel de titel van waarnemend burgemeester aan partijgenote Marleen Kauffmann laat, kwam naar eigen zeggen op het idee van de bootjes toen hij tijdens een familieuitstap over de Oude Leie van Gent richting Sint-Martens-Latem voer. “Dat was prachtig, maar ik dacht ook meteen aan onze eigen gemeente en realiseerde me dat wij dat ook kunnen. Na een gesprek met de mensen van de Jachtclub was ik nog meer overtuigd.

De gemeente contacteerde het Gentse bedrijf Booot dat in Gent sinds 2010 van 5 naar 25 boten ging. Vanaf zondag zijn er twee elektrische personenboten voor tien personen beschikbaar aan het kanaal. Als huurder mag je de sloep zelf besturen. De lengte en bestemming van de tocht kan je zelf kiezen. De Blauwe Kei in Lommel, waar het kanaal van Beverlo stopt, is een mogelijk eindpunt, maar wie kiest voor een ritje van zes uur kan tot aan jachthaven de Meerpaal in Lommel gaan. De jachtclub staat in voor de uitbating.

Potentieel in Limburg

“Volgens ons is hier zeker potentieel voor in Limburg”, zegt zaakvoerder van Booot Gwen Vanhove. “We hebben hier nu twee bootjes, maar op termijn kan dat aantal stijgen en doen we dit misschien ook op andere plaatsen in de provincie. Onze klanten willen niet altijd dezelfde route, dus is het fijn om een nieuwe locatie aan ons aanbod toe te voegen.”

“Zeker in de eventsector kan dit zeker aanslaan. Zo kan je een tochtje gebruiken voor een teambuilding of koppelen aan een vergadering. Onderweg zijn er plaatsen genoeg om even te stoppen voor een terrasje. Aan boord zijn uiteraard de nodige reddingsvesten en het vergt geen kunst om de boot te besturen. Hiervoor heb je zeker geen speciaal rijbewijs nodig.”

Een boottochtje voor tien personen van twee uur kost in totaal 110 euro. Normaal zullen de bootjes elke dag van april tot half oktober varen, al zal er op dagen van slecht weer weinig interesse zijn. Boeken kan je ook online via www.booot.be.

Beke maakte met zijn gezin alvast een proefritje en is tevreden met het resultaat. “Het is opvallend hoe mooi Leopoldsburg is, terwijl weinig mensen dat weten. Er staan nog toeristische projecten in de steigers, dit is in elk geval al een goede zaak voor onze gemeente. Aan de jachthaven komen ook nog appartement, dat maakt deze site tot een levende locatie.”

Veel interesse

Waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V) merkt dat er veel interesse is voor het nieuwe initiatief: “Mensen staat te popelen om aan boord te kunnen. De boekingen zijn nu geopend, ik ben er vrij gerust in dat dit meteen zal aanslaan. Met het grote spektakel van De Grote Rappel² op komst, worden het boeiende tijden in Leopoldsburg.”