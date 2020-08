Drugslab ontdekt in Leopoldsburg Birger Vandael

05 augustus 2020

09u36 0 Leopoldsburg Afgelopen maandag werd in een afgelegen woning in Leopoldsburg een drugslab ontdekt. Het ging om een plaats waar men bezig was met de productie van synthetische drugs. Drie verdachten werden gearresteerd en moeten voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Het was de lokale politie van de zone Kempenland die de inval in het drugslab op zich nam. De speurders kwamen uit bij de drie verdachten. “We hebben na de huiszoeking het parket van Limburg verwittigd”, vertelt woordvoerder van de politiezone Eric Cenens. “Enkele voertuigen werden in beslag genomen. Het lab wordt ontmanteld met bijstand van de civiele bescherming, na afstapping van de Clan Lab Response Unit (CRU).”