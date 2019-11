Derde praalgraf op kerkhof Leopoldsburg gerestaureerd BVDH

08 november 2019

05u07 0 Leopoldsburg In 2009 werd de begraafplaats van Leopoldsburg grondig gerenoveerd. Er werden op dat moment een aantal praalgraven bewaard. Twee jaar geleden is men begonnen met de restauratie van deze graven. Elk jaar zal één van deze praalgraven gerestaureerd worden.

Dit jaar was het de beurt aan het graf waarin Jean-Baptiste Apers en zijn vrouw Caroline Uten rusten, samen met hun twee dochters Jeannette Emelie Caroline en Marie Jeanne. Een gespecialiseerde firma heeft heel wat tijd nodig gehad om het graf te restaureren. Dat gebeurde niet op het kerkhof zelf, maar in het atelier van de restaurateur. Het gerestaureerde grafmonument is nu teruggeplaatst, zodat de bezoekers van het kerkhof het kunnen gaan bewonderen.

De familie Apers

Jean-Baptiste werd geboren in Puurs op 9 november 1808. Hij stichtte in Leopoldsburg een kaarsenfabriekje. Gronden waren in die tijd erg goedkoop, dus hij kocht heel wat gronden en bewerkte die tot grasland. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 oktober 1884, waarin de liberalen hun absolute meerderheid kwijtspeelden, werd hij dienstdoend burgemeester van Leopoldsburg tot 24 april 1885. Hij overleed op 10 september 1892 op 84-jarige leeftijd.