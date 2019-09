Derde extra voorstelling voor ‘De Grote Rappèl²’ BVDH

18 september 2019

Het totaalspektakel ‘De Grote Rappèl²’ krijgt een derde extra voorstelling. Het is een understatement om het oorlogsverhaal een succes te noemen. Nog voor de eerste voorstelling gespeeld werd, moesten er al twee extra voorstellingen worden ingelast om aan de grote vraag naar tickets te kunnen voldoen. Na een geslaagde try-out en twee voorstellingen voor een volle tribune is het alweer zover: de vraag naar tickets overstijgt nog steeds het aanbod. Daarom zijn er vanaf vandaag tickets te koop voor een derde extra voorstelling op maandag 30 september. Dat brengt het totaal op dertien voorstellingen. Tickets zijn nog steeds verkrijgbaar via www.degroterappel.be of aan de balie van het cultuurcentrum.