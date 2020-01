Celstraffen tot twee jaar voor Armeense drankliefhebbers BVDH

13 januari 2020

Vijf Armeense mannen tussen 25 en 49 jaar zijn veroordeeld tot celstraffen tot twee jaar voor de diefstal van tientallen flessen drank in verschillende uithoeken van het land. De heren waren vooral actief in de winter van 2018 toen ze onder meer twee flessen Jack Daniel’s en een fles wodka in de Colruyt te Antwerpen ontfutselden. Het vijftal had duidelijk een voorliefde voor sterke drank, want in totaal gingen ze lopen met 23 flessen wodka en acht flessen whisky. In Limburg sloegen ze toe in Houthalen-Helchteren, Tessenderlo, Heusden-Zolder en Leopoldsburg waar ze zich eerder focusten op de diefstal van tabak. Slechts twee beklaagden kwamen zich melden bij de rechter. Zij krijgen respectievelijk twee jaar en tien maanden cel. Nog twee anderen moeten twee jaar naar de cel, een vijfde man krijgt een celstraf van zestien maanden.