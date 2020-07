Burgemeester roept sluitingsuur in het leven voor tankstationshops Emily Nees

25 juli 2020

13u39 0 Leopoldsburg Marleen Kauffmann (CD&V), burgemeester van Leopoldsburg, heeft beslist om winkels van tankstations in haar gemeente een sluitingsuur op te leggen. Om stipt 22.00 uur moeten de deuren dicht. De extra voorzorgsmaatregel gaat zaterdagavond van kracht. “Het is belangrijk om ze tijdig halt toe te roepen”, klinkt het.

“Gisterenavond hebben wij in nauw overleg met de gouverneur van Limburg het besluit genomen om de winkels van tankstations een sluitingsuur op te leggen”, zegt burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V). “In Leopoldsburg zijn dat er drie om precies te zijn.” De shops moeten net zoals de nachtwinkels om 22.00 uur de deuren sluiten.

“Ik vind het niet kunnen dat de shops van tankstations de hele nacht open mogen blijven, terwijl de nachtwinkels al om 22.00 uur dichtgaan en de horecazaken om 01.00 uur. Dat is een beetje om problemen vragen. We merken ook dat er de hele nacht daadwerkelijk beweging is. Daarom treden we nu proactief op en niet pas wanneer er zich effectief problemen voordoen. We begrijpen dat dit voor de uitbaters niet fijn is om te vernemen, maar in tijden van de coronacrisis is het belangrijk om ze tijdig halt toe te roepen.”