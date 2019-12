Bulgaar verzet zich bij politie-interventie BVDH

10 december 2019

Een 48-jarige Bulgaar is bij verstek veroordeeld tot een half jaar cel voor zijn agressief gedrag op 22 april 2018 in Leopoldsburg. De man bracht opzettelijk slagen toe aan een vrouw en gedroeg zich bij het daaropvolgend politie-optreden bijzonder agressief. Zo verzette hij zich met geweld tegen de handelingen van de inspecteurs van politiezone Kempenland. De man staat ook in voor de gerechtskosten van 274,76 euro, de burgerlijke belangen worden aangehouden.