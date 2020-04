Buitenbeenpop werkt aan plan B Birger Vandael

15 april 2020

15u45 0

Vandaag neemt de Veiligheidsraad een besluit over de Belgische festivals deze zomer. De algemene verwachting is dat deze zullen worden afgelast omwille van het coronavirus. Jan Vanzeir van Buitenbeenpop krijgt in zijn eerste jaar als voorzitter op die manier meteen een uitdaging op zijn bord. “We hopen dat er vandaag een beslissing valt, ook wat betreft de festivals in augustus”, laat hij weten. Het openluchtfestival, aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van personen met een beperking, zou normaal plaatsvinden op vrijdag 28 augustus en strikte inmiddels reeds Gene Thomas. “We zijn momenteel al volop aan het werken aan een plan B voor als het festival niet op normale wijze kan plaatsvinden. Het opzet is: Als jullie niet naar Buitenbeenpop kunnen/mogen komen, dan komt Buitenbeenpop naar jullie… Meer uitleg volgt in dat geval later nog”, blijft Vanzeir mysterieus.