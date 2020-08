Buitenbeenpop via livestream in huiskamers gebracht Birger Vandael

29 augustus 2020

De 21ste editie van Buitenbeenpop was er geen met een bomvolle weide vol enthousiaste festivalgangers. Het jaarlijkse festival voor personen met een beperking vond dit jaar plaats via een livestream. Op die manier werden de optredens in het cultureel centrum van Leopoldsburg overal in de huiskamers en begeleidingscentra gebracht. De presentatie was in handen van Jelle Cleymans. Op het podium kwamen onder meer De Romeo’s, Gene Thomas en The Real Time Band. Ook Herman Verbruggen, ‘Markske uit De Kampioenen’, verzorgde een acte de présence. “Als nieuwe voorzitter kan ik terugblikken op een geslaagde editie”, stelt Jan Vanzeir. “Ik wil de hele ploeg bedanken voor het harde werk dat geleverd werd en onze partners en sponsors voor de financiële steun.”