Bouwwerken oorlogsmuseum ‘Liberation Garden’ van start gegaan Birger Vandael

02 september 2020

10u07 0 Leopoldsburg Eind augustus zijn in Leopoldsburg de werken aan het oorlogsmuseum ‘Liberation Garden' van start gegaan. Hiervoor wordt het Chinees paviljoen getransformeerd naar een centrum in het thema van de Tweede Wereldoorlog. Het geheel wordt uitgebreid met een nieuwbouw, die architecturaal volledig aansluit bij het militair erfgoed en de omgeving. De opening van Liberation Garden is voorzien in het voorjaar van 2022. De ambitie is om binnen 5 jaar 50.000 bezoekers per jaar aan te trekken.

In het museum kom je, aan de hand van spannende beleving en pakkende getuigenissen, alles te weten over de Tweede Wereldoorlog en de start van de legendarische operatie ‘Market Garden', het groots offensief dat als doel had de bruggen op Nederlands grondgebied te veroveren. Daarnaast zal ook de jarenlange impact van het militaire kamp op het Limburgs socio-economisch leven in aan bod komen.

Toeristische toegangspoort

Het is de bedoeling om van Liberation Garden meer te maken dan louter een museum. Het moet uitgroeien tot een toeristische toegangspoort, waar bezoekers uit binnen- en buitenland geïnspireerd worden om het ruimere WOII-erfgoed en de 100.000 oorlogsgraven in de ‘Oosthoek van de Tweede Wereldoorlog’ te ontdekken. Na de grootse interesse voor de Westhoek (bij de Eerste Wereldoorlog) wil men in Leopoldsburg dus het Ieper van de Oosthoek worden. Het museum wordt het verbindend element met het andere oorlogserfgoed in de regio.

Liberation Route door Europa

Het bevrijdingsmuseum moet Limburg ook op de Europese kaart zetten. Het museum wordt de allereerste Limburgse en Vlaamse hotspot op de Europese Liberation Route, een toeristische erfgoedroute die de bevrijding van Europa, van Londen tot Berlijn, volgt. Ook lokaal gaat het om een belangrijk project. Veel inwoners van Leopoldsburg hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, een band met het leger en het militaire thema.

Economisch hefboomproject

Ten slotte is het ook een economisch hefboomproject voor Leopoldsburg. Met het beoogde bezoekersaantal (50.000) wordt ook een economische return verwacht. De bezoekersstroom zorgt voor nieuwe kansen voor de toeristische sector en voor de handel en horeca in Leopoldsburg.

Liberation Garden werd ontworpen door het Hasselts architectenbureau ADEMarchitecten en de bouw wordt vrijwel integraal uitgevoerd door bedrijven uit de regio (Driesen NV, Danio en partners, Surkijn BVBA en SPIE Belgium). Hierdoor wordt de ecologische voetafdruk beperkt en de regionale economie gestimuleerd. De realisatie is in handen van de gemeente Leopoldsburg, in samenwerking met de Provincie Limburg, de Vlaamse Overheid, de Nationale Loterij en de Europese Unie.