Boekenkastjes in duurzaam jasje BVDH

05 september 2019

De mini-boekenkastjes aan de gevels van de vier basisscholen in Leopoldsburg zijn recent vervangen door een duurzamere versie. De kastjes zijn duurzaam op twee manieren: ze zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal én ze zijn steviger dan de vorige versie, waardoor ze veel langer mee kunnen gaan. Bovendien kunnen boeken dankzij de kastjes hergebruikt worden. De bedoeling van de kastjes is om op een laagdrempelige manier boeken te verspreiden. In principe zijn het ruilkastjes, waar mensen boeken uithalen en er weer andere boeken instoppen. Willen ze een boek graag houden, dan kan dat ook. De kastjes zijn aan de gevels van de basisscholen gehangen, zodat kinderen ze makkelijk kunnen ontdekken. Op die manier maken kinderen kennis met leesboekjes en motiveert de gemeente meteen ook de ouders om een boek voor te lezen.