Bevrijdingsmuseum ‘Liberation Garden’ moet 50.000 bezoekers per jaar naar Leopoldsburg halen: “Beleef de impact van WO II vanaf 2021 in de ‘Oosthoek’” Birger Vandael

14 januari 2020

16u12 0 Leopoldsburg Op 8 mei 2021 zal in Leopoldsburg het Bevrijdingsmuseum ‘Liberation Garden’ de deuren openen. Daarvoor wordt het Chinees Paviljoen getransformeerd en uitgebreid met een nieuwbouw. Bezoekers zullen in het museum de impact van Wereldoorlog II en de bevrijding beleven. “Het wordt de allereerste Vlaamse hotspot op de toeristische erfgoedroute van Londen tot Berlijn en zet Leopoldsburg Europees op de kaart”, vertelt gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed Igor Philtjens (Open Vld).

Het toeristische erfgoedproject Liberation Garden, dat tot het Bevrijdingsmuseum heeft geleid, is er eentje met grote ambities. Wat de Westhoek is voor WO I moet de ‘Oosthoek’ voor WO II worden. “Op kruissnelheid zal dit project niet alleen een hefboom voor Leopoldsburg maar voor de ruimere regio en voor heel Limburg zijn”, benadrukt Philtjens. “Liberation Garden wordt hét verbindend element met het andere bijzondere oorlogserfgoed in onze provincie. Het zorgt voor de totaalervaring en -beleving en zet aan tot reflectie. Daarom hebben we meer dan 1,1 miljoen euro aan provinciale investeringssubsidies vrijgemaakt voor de realisatie van dit project.”

Market Garden

Het nieuwe museum neemt je mee in de unieke geschiedenis van de garnizoensstad Leopoldsburg, waar sinds 1835 het grootste legerkamp van het land ligt. De focus ligt op de bevrijding tijdens WO II en meer bepaald op de start van de wereldberoemde operatie ‘Market Garden’. Het museum vertelt over de prijs van vrijheid en vrede, een verhaal dat vandaag nog steeds erg actueel is.

Kern op gelijkvloers, uitdieping op eerste verdieping

Op het gelijkvloers van het paviljoen kom je als bezoeker meer te weten over het militaire Kamp van Beverlo. Omdat de oppervlakte van het paviljoen (225 m²) beperkt is, wordt een nieuwbouw met twee verdiepingen (620 m²) geplaatst waar ingezoomd wordt op het grootste hoofdstuk voor dit Kamp: de Tweede Wereldoorlog. De gevelbekleding van deze nieuwbouw is reflecterend, waardoor het gebouw opgaat in de groene omgeving. De gang tussen beide gebouwen krijgt eveneens een museale functie.

Het museumbezoek wordt vervolgens uitgediept en afgesloten op de eerste verdieping van het paviljoen, met een expo over de socio-culturele impact die de jaarlijkse instroom van tienduizenden soldaten op de gemeente had. Hier ligt de nadruk vooral op het dagelijks leven van tweehonderd jaar garnizoensstad Leopoldsburg. Deze permanente expo kan tijdelijk vervangen worden door wisselexpo’s. In het koetsgebouw aan de voorzijde van het paviljoen komt horecagelegenheid, waarvoor samengewerkt wordt met een private partner. Verder komt er ook een landschapstuin op de site, die na vijf jaar verder zal ontwikkeld worden. De tuin maakt deel uit van alle wandelroutes die vanuit het paviljoen vertrekken.

Het Bevrijdingsmuseum wil een brug slaan naar het hier en nu en hedendaagse middelen en technieken gebruiken om beleving te creëren. Het breekt met de traditionele aanpak in de vorm van veel diorama’s en een grote collectie wapens en uniformen. Als modern alternatief wordt gekozen voor hedendaagse beeldtaal, collectiestukken in functie van het verhaal en pakkende getuigenissen. Geanimeerde personages op de wanden beginnen met vertellen wanneer je hun hand aanraakt.

Toeristische toegangspoort

Liberation Garden moet meer worden dan louter een museum en ook dienstdoen als een toeristische toegangspoort. Bezoekers kunnen vanuit Liberation Garden te voet of met de fiets op avontuur in Leopoldsburg trekken. In een straal van een uur liggen maar liefst twaalf belangrijke militaire WO II-begraafplaatsen waar in totaal zo’n 100.000 slachtoffers van veertien verschillende nationaliteiten liggen. In 2020 zal het nieuw toeristisch fietspad geopend worden dat Leopoldsburg verbindt met Bosland. Ook in het centrum zal het thema ‘historische garnizoensstad’ meer zichtbaarheid krijgen.

Burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V) spreekt over een beoog bezoekersaantal van 50.000 dat binnen vijf jaar bereikt moet worden. “Deze bezoekersstroom zorgt voor nieuwe kansen voor de toeristische sector en voor de handel en horeca in Leopoldsburg. Op een innovatieve en strategische wijze zal de gemeente dit toeristisch erfgoedproject verbinden met het bestaande ondernemerschap zodat dit project een echte economische hefboom voor Leopoldsburg wordt.”