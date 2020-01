Beroepsmilitair Koen (37) doet mee aan Expeditie Robinson Birger Vandael

09 januari 2020

12u12 0 Leopoldsburg Expeditie Robinson is terug! Vanaf donderdag 23 januari gaan acht onbekende Belgen en acht onbekende Nederlanders 32 dagen lang de bikkelharde strijd aan met zichzelf, elkaar én de natuurelementen op een onbewoond eiland. Onder hen één Limburger: Koen (37), een beroepsmilitair uit Leopoldsburg.

Het programma is inmiddels een klassieker in de televisiewereld en dankt zijn naam aan Robinson Crusoe, de roman over een schipbreukeling die terecht kwam op een onbewoond eiland. Dat is ook de insteek van het programma: overleven. Verschillende proeven en zogenaamde eilandraden zorgen ervoor dat de groep steeds kleiner zal worden.

Een echte man

Koen is een echte militair. Rechtlijnig, gedisciplineerd en een echte man zoals hij denkt dat mannen horen te zijn. Hij zit bij een gevechtseenheid en wordt regelmatig op missie gestuurd. Koen heeft een duidelijke mening over de expeditieleden van voorgaande jaren. Allemaal watjes die bij het minste of geringste janken. Echte mannen huilen niet. Hij kan niet wachten om de fysieke proeven te doen, de denkproeven kijkt hij minder naar uit. Als hem iets niet zint of als mensen de kantjes ervan af lopen zal hij ze er zeker op aanspreken. Zijn zwakke plek is dat hij snel zijn geduld verliest. Overleven is voor hem geen probleem, dat heeft hij geleerd in het leger.