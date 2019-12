Benny Maes (CD&V) legt eed af als nieuwe schepen BVDH

11 december 2019

20u32 0 Leopoldsburg Nu Marleen Kauffmann (CD&V) bij de Limburgse gouverneur de eed heeft afgelegd als waarnemend burgemeester van Leopoldsburg, kan ze ook vervangen worden als schepen. Tijdens de gemeenteraad van vanavond legde Benny Maes (CD&V) bijgevolg de eed af.

Kauffmann vervangt zoals geweten Wouter Beke, die minister werd in de Vlaamse regering. Nu ze officieel benoemd is, kan de vervanging als schepen plaatsvinden. De 49-jarige Maes behaalde bij de verkiezingen in oktober 2018 het vierde meeste voorkeurstemmen binnen zijn partij.

Bevoegdheden herverdeeld

Naar alle waarschijnlijkheid zal het college de bevoegdheden als volgt herverdelen op 16 december: Benny Maes zal als schepen van cultuur, wijkwerking, onderwijs en mobiliteit de volgende bevoegdheden overnemen: cultuurbeleid, cultuurcentrum, buurthuis, bibliotheek, onderwijs, wijkwerking en mobiliteit. Marleen Kauffmann zal de bevoegdheden van toerisme en erfgoed toevoegen aan de bevoegdheden als burgemeester (informatie en inspraak, burgerlijke stand, personeel, relaties met Defensie, politie, veiligheid en hulpverleningszone).

Indien Marleen Kauffmann op 1 maart 2022 nog verhinderd zal zijn als schepen, zal Katrien Ozeel (CD&V) het mandaat van Benny Maes overnemen.