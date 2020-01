Asielzoeker (34) riskeert jaar cel voor betasten van meisje op de bus BVDH

08 januari 2020

10u43 78 Leopoldsburg Een asielzoeker (34) uit de regio Beringen ging in september 2018 compleet de mist in op een busrit van Hasselt richting Beringen. Hij betastte een meisje uit Leopoldsburg en riskeert daarvoor een straf van één jaar cel met probatievoorwaarden.

“Hoewel er weinig volk op de bus zat, ging de man toch naast het meisje zitten”, begint de procureur zijn verhaal. “Hij ging steeds verder toenadering zoeken en begon tegen het meisje aan te schuiven. Hij raakte haar benen aan, legde zijn hand in haar knieholte en ging vervolgens verder richting heup en onder de bloes. Uiteindelijk kon het meisje de arm van de man klemmen, al bleven de handelingen wel duren tot aan het station in Beringen. Daar stapte het meisje zwaar onder de indruk af.”

“Waarschijnlijk dronken”

Er zijn camerabeelden van de gebeurtenissen waaruit blijkt dat het meisje de handelingen van de man niet apprecieerde. De man is afkomstig uit Afghanistan, verblijft in een woning van het OCMW en heeft verder nog niet voor problemen gezorgd. Hij herkende zichzelf op de beelden en vertelde dat hij waarschijnlijk dronken was. Zijn advocaat verwees naar het verder vlekkeloze parcours van zijn cliënt en vroeg de opschorting. “Dan geef je hem een volwaardige tweede kans en een blanco strafregister bij sollicitaties.”

Het vonnis volgt op 5 februari.