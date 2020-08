Asielzoeker (24) veroordeeld tot 20 maanden cel voor aanranding en problemen met coronamaatregelen Birger Vandael

11 augustus 2020

17u06 0 Leopoldsburg Een 24-jarige asielzoeker uit Afghanistan is door de rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden voor aanranding van de eerbaarheid. De feiten speelden zich af op 15 januari 2020 in Leopoldsburg, terwijl de man verbleef in het noodopvangcentrum van Houthalen. Daar zorgde de Afghaan later opnieuw voor problemen in verband met de coronamaatregelen.

De beklaagde stond naast de aanranding ook terecht voor het verspreiden van stoffen die op zich niet gevaarlijk zijn, maar wel die indruk kunnen wekken. Dat gebeurde op 22 april 2020. Deze gebeurtenissen worden in het vonnis niet verder beschreven. Vermoedelijk gaat het over feiten in het opvangcentrum. Die dag dreigde een asielzoeker daar immers om iedereen op te blazen.

Ramadan

Dezelfde man zorgde bovendien ook al voor problemen toen hij zijn handen niet wilde wassen omdat er alcohol in de zeep zat. Volgens hem mocht dat niet gebruikt worden tijdens de ramadan. De feiten escaleerden en de Afghaan begon te spuwen en te hoesten naar medewerkers. Ten gevolge van deze handelingen werd hij door de politie gearresteerd.

Uit rechten ontzet

De rechtbank acht de gebeurtenissen bewezen door het vooronderzoek. Tijdens de zitting werden deze ook niet langer meer betwist. De man wordt ook voor vijf jaar uit de rechten ontzet en moet een boete betalen van 400 euro. Hij zit vandaag vast in de gevangenis van Hasselt.