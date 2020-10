Armoede neemt toe, maar noodopvangcentrum zorgt voor vertekenend beeld in Leopoldsburg Birger Vandael

01 oktober 2020

14u00 2 Leopoldsburg In 275 van de 300 Vlaamse gemeenten is de armoede in de voorbije twaalf jaar groter geworden. Dat blijkt uit de armoedebarometer van de koepelorganisatie Decenniumdoelen. Ook in Leopoldsburg lijkt de situatie achteruit te zijn gegaan. De gemeente plaatst dan ook graag een kanttekening bij de cijfers: “Het noodopvangcentrum zorgt voor een vertekend beeld.”

In Leopoldsburg is de bestrijding van kansarmoede een punt dat hoog op de agenda staat. Een negatieve trend van armoede is dus een doorn in het oog van de gemeente. Eén van de indicatoren die gebruikt worden in de armoedebarometer, is de kansarmoede-index van Kind en Gezin. Die wordt jaarlijks berekend en geeft voor Leopoldsburg een erg negatief beeld. Dat komt vooral omdat de bewoners van het noodopvangcentrum van het Rode Kruis daarin meegerekend worden.

Daling in plaats van stijging

Leopoldsburg kreeg van Kind en Gezin voor 2019 een index van 18,84%, wat een stijging van 3,44 procentpunt zou betekenen ten opzichte van 2018. In realiteit doet Leopoldsburg het echter elk jaar een beetje beter. Indien het noodopvangcentrum niet meegerekend wordt, zit Leopoldsburg op 13,6%. Dat is lager dan het Limburgse cijfer (14,3%) en het Vlaamse (14%).

Blijvend aandachtspunt

Leopoldsburg heeft dan ook al heel wat projecten op poten gezet om kansarmoede, en kinderarmoede in het bijzonder, in de gemeente aan te pakken en blijft daar hard aan werken in samenwerking met gespecialiseerde partners. Nieuw in die aanpak is het project in samenwerking met RIMO Limburg om verdoken kansarmoede op te sporen. Nog in samenwerking met RIMO wordt ‘Ons Centrum’ in Leopoldsburg verder uitgebouwd tot een STEK, waar kwetsbare mensen nog beter op weg kunnen geholpen worden.

Scholen

Ook belangrijk is de samenwerking met de scholen (onderwijskansen), Kind en Taal (ontwikkelingsstimulering), Sint-Vincentius (voedselbedeling), de VDAB (tewerkstellingsprojecten) en tal van andere partners om op zoveel mogelijk fronten de kansarmoede een halt toe te roepen.