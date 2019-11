Exclusief voor abonnees Apothekers boos op minister Beke door 'foute foto' Redactie

26 november 2019

Met één foto heeft Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) zich de woede van de apothekers op de hals gehaald. Beke bezocht op de Dag van de Ondernemer vrijdag in Tongeren de kantoren van Farmaline, een medische webshop. Een foto daarvan leverde hem heel wat boze commentaren op op zijn Facebook-pagina. "Wij begrijpen niet wat de minister van Volksgezondheid daar te zoeken had", zegt Joeri Van Dijck van het Koninklijk Limburgs Apothekersverbond. "Dit is een kaakslag voor de zelfstandige apotheker." Webshops zoals Farmaline - waar je medicatie zonder voorschrift en allerhande verzorgingsproducten kan kopen - zijn al langer een doorn in het oog van de klassieke apothekers. Wouter Beke wilde "als kersvers Vlaams minister snel en goed het terrein leren kennen". Daarom was hij ingegaan op de uitnodiging van Unizo Limburg. "Zonder een waardeoordeel uit te spreken", aldus Beke. (DSS)

